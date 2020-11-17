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Раскрыты суммы гонораров российских звезд за новогодние корпоративы 

Стелла Шмель 3 часа назад
Стало известно, какую сумму звезды запрашивают на выступление на новогодних корпоративах. По данным издания "Ридус", суммы оказались скромнее, чем в прошлые годы.
Сергей Шнуров, лидер группы "Ленинград", согласен выступить на корпоративе за 150 000 долларов (примерно 11,5 миллионов рублей). Напомним, в прошлом году Шнурова назвали самой богатой звездой российского шоу-бизнеса — журнал Forbes оценил состояние артиста в 8,8 миллиона долларов (примерно 669 миллионов рублей).
За пятидесятиминутное выступление Филиппа Киркорова придется заплатить 80 тысяч евро (около шести миллионов рублей).
А вот Ольга Бузова просит "всего" 2,5 миллиона рублей за новогодний корпоратив со своим участием. Выступление звезды будет длиться 45 минут.
Популярный рэпер Моргенштерн на частном новогоднем корпоративе готов выступить за четыре миллиона рублей.
А вот лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков споет за три с половиной миллиона рублей.
При этом народный артист Лев Лещенко готов выступить на корпоративе за более скромное вознаграждение. Певец просит от 1,3 до полутора миллионов рублей.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно о вражде Лорак и Лободы.
Женский форум 15
Звёзды , Видео , Филипп Киркоров , Лев Лещенко , Сергей Жуков , Сергей Шнуров , Ольга Бузова , Forbes
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