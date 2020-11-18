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Оценено наследство Виктюка 

Мира Маркина 2 часа назад
Оценено наследство театрального режиссера Романа Виктюка. 84-летний Виктюк скончался 17 ноября. Причиной смерти стала тромбоэмболия.
Как выяснилось, Виктюк владел квартирой на Тверской улице в Москве, которая раньше принадлежала сыну, а затем внуку Иосифа Сталина. Об этом "Комсомольской правде" рассказала подруга Виктюка, народная артистка Валентина Талызина.
По оценке издания, режиссер зарабатывал в театре около шести миллионов рублей в год.

«Все деньги он тратил на пиджаки, была у него такая страсть. Ничего не откладывал, не копил»,

— рассказала Талызина.
Постановщик жил один, детей у него было. Скорее всего новыми владельцами элитной недвижимости станут его близкие родственники из Львова — две сестры и племянница.
Просторная жилплощадь с видом на Кремль и Госдуму досталась Виктюку в 90-х от Юрия Лужкова. В данный момент стоимость квартиры оценивается в 50 миллионов рублей.

«Если завещание не составлено, все имущество отходит наследникам первой очереди: родителям, детям, мужьям/женам. В случае, если таковых родственников нет, в права вступают наследники второй очереди: дедушки/бабушки, братья/сестры и их дети»,

— пояснил адвокат Сергй Жорин, добавив, что имущество между ними делится в равных долях.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, кому достанется наследство Джигарханяна.
Женский форум
Звёзды , Видео , Юрий Лужков , Валентина Талызина , Роман Виктюк , Госдума , Комсомольская правда
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