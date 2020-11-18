Количество несправедливостей, происходящих в мире в 2020 году уже начинает напрягать даже самых спокойных людей. Так, фанаты Джонни Деппа не выдержали того, как некрасиво с актером поступили в Голливуде — звезду уволили из "Фантастических тварей - 3" из-за того, что он проиграл суд связанный сего бывшей женой.

Так Депп проиграл суд с изданием The Sun, на который он сам подал иск из-за материала 2018 года, в котором говорилось, как он избивал свою бывшую супругу-актрису Эмбер Херд. 2 ноября суд отклонил его иск, и судья признал, что 12 из 14 описанных случаев насилия являются правдой. При этом, кажется, что никто, кроме судей, в доказательства Херд не поверили и большинство фанатов на стороне Джонни, который не рас рассказывал о невыносимом характере Эмбер и том, как искусно она выворачивает ситуацию в нужном свете.

Но Warner Bros. все же попросили его от роли Грин-де-Вальда в “Фантастических тварях”. Такое решение взбесило миллионы фанатов, которые, на самом деле, смотрят многие фильмы только из-за Джонни.

Особенно всех раздражает то, что Эмбер снова вышла сухой из воды и готовится к съемкам новой части "Аквамена". Как выяснил "Рамблер", поэтому то зрители и решили создать петицию с требованием уволить ее из "Аквамена". Документ уже собрал около двух миллионов подписей.

Но блондинку это, кажется, не волнует.