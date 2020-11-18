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Два миллиона зрителей требуют уволить эту горячую-актрису. Что она натворила

Диана Товсепова
3 часа назад
Количество несправедливостей, происходящих в мире в 2020 году уже начинает напрягать даже самых спокойных людей. Так, фанаты Джонни Деппа не выдержали того, как некрасиво с актером поступили в Голливуде — звезду уволили из "Фантастических тварей - 3" из-за того, что он проиграл суд связанный сего бывшей женой.
Томная красавица-блондинка Эмбер Херд, казалось бы, должна вызывать только восхищение.
1/7 Томная красавица-блондинка Эмбер Херд, казалось бы, должна вызывать только восхищение.
Фото: @amberheard
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Но на самом деле, вызывает гнев миллионов киноманов.
2/7 Но на самом деле, вызывает гнев миллионов киноманов.
Фото: @amberheard
Представьте себе, что два миллиона человек просят отстранить эту соблазнительную актрису от съемок в картине "Аквамен-2".
3/7 Представьте себе, что два миллиона человек просят отстранить эту соблазнительную актрису от съемок в картине "Аквамен-2".
Фото: Кадр из фильма «Аквамен»
Все потому, что она "испортила жизнь и оклеветала" своего экс-супруга Джонни Деппа.
4/7 Все потому, что она "испортила жизнь и оклеветала" своего экс-супруга Джонни Деппа.
Фото: globallookpress.com
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Так Депп проиграл суд с изданием The Sun, на который он сам подал иск из-за материала 2018 года, в котором говорилось, как он избивал Эмбер. Из-за этого скандала его сняли с роли Грин-де-Вальда из "Фантастических тварей - 3".
5/7 Так Депп проиграл суд с изданием The Sun, на который он сам подал иск из-за материала 2018 года, в котором говорилось, как он избивал Эмбер. Из-за этого скандала его сняли с роли Грин-де-Вальда из "Фантастических тварей - 3".
Фото: Кадр из фильма ««Фантастические твари и где они обитают»
Мало кто верит, что Джонни избивал ее. Напротив, актер показывал свои увечья от жизни с блондинкой и рассказывал о ее жутком характере и неуравновешенности, которые отправляли его жизнь.
6/7 Мало кто верит, что Джонни избивал ее. Напротив, актер показывал свои увечья от жизни с блондинкой и рассказывал о ее жутком характере и неуравновешенности, которые отправляли его жизнь.
Фото: @amberheard
Однако блондинку все это не сильно волнует. Она уже предвкушает успех "Аквамена-2".
7/7 Однако блондинку все это не сильно волнует. Она уже предвкушает успех "Аквамена-2".
Фото: @amberheard
Так Депп проиграл суд с изданием The Sun, на который он сам подал иск из-за материала 2018 года, в котором говорилось, как он избивал свою бывшую супругу-актрису Эмбер Херд. 2 ноября суд отклонил его иск, и судья признал, что 12 из 14 описанных случаев насилия являются правдой. При этом, кажется, что никто, кроме судей, в доказательства Херд не поверили и большинство фанатов на стороне Джонни, который не рас рассказывал о невыносимом характере Эмбер и том, как искусно она выворачивает ситуацию в нужном свете.
Но Warner Bros. все же попросили его от роли Грин-де-Вальда в “Фантастических тварях”. Такое решение взбесило миллионы фанатов, которые, на самом деле, смотрят многие фильмы только из-за Джонни.
Особенно всех раздражает то, что Эмбер снова вышла сухой из воды и готовится к съемкам новой части "Аквамена". Как выяснил "Рамблер", поэтому то зрители и решили создать петицию с требованием уволить ее из "Аквамена". Документ уже собрал около двух миллионов подписей.
Но блондинку это, кажется, не волнует.
"Я очень взволнована любовью и признанием, которые завоевал "Аквамен", и они так взволновали Аквамена и Меру, что это предвещает наше возвращение", — уверенно заявила Херд.
Звёзды,Фото,Джонни Депп,
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