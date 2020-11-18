В 2021 году на экраны должен выйти новый фильм с Айшварией Рай «Сын Понни». Съемки исторической драмы были приостановлены из-за пандемии, но должны возобновиться в ноябре 2020 года.

6/6 В 2021 году на экраны должен выйти новый фильм с Айшварией Рай «Сын Понни». Съемки исторической драмы были приостановлены из-за пандемии, но должны возобновиться в ноябре 2020 года.

Летом 2020 года вся семья перенесла коронавирусную инфекцию. Сама Айшвария, ее дочь, муж и свекр были госпитализированы, но справились с болезнью без тяжелых последствий.

5/6 Летом 2020 года вся семья перенесла коронавирусную инфекцию. Сама Айшвария, ее дочь, муж и свекр были госпитализированы, но справились с болезнью без тяжелых последствий.

Лента «Несколько слов о любви», где она сыграла со своим будущим мужем Абхишеком Баччаном, сыном известного актера Амитабха Баччана, была провальной, но принесла ей судьбоносное знакомство.

4/6 Лента «Несколько слов о любви», где она сыграла со своим будущим мужем Абхишеком Баччаном, сыном известного актера Амитабха Баччана, была провальной, но принесла ей судьбоносное знакомство.

В кино Айшвария впервые снялась в 1997 году, многие ее фильмы оказывались провальными и в Индии, и в Голливуде, а другие выстреливали.

3/6 В кино Айшвария впервые снялась в 1997 году, многие ее фильмы оказывались провальными и в Индии, и в Голливуде, а другие выстреливали.

Голубоглазая легенда Болливуда сделала себе имя мирового значения, когда в 1994 году завоевала корону конкурса «Мисс мира».

2/6 Голубоглазая легенда Болливуда сделала себе имя мирового значения, когда в 1994 году завоевала корону конкурса «Мисс мира».

47-летняя актриса и модель Айшвария Рай — одна из самых узнаваемых в мире представительниц индийского шоу-бизнеса.

1/6 47-летняя актриса и модель Айшвария Рай — одна из самых узнаваемых в мире представительниц индийского шоу-бизнеса.

47-летняя актриса и модель Айшвария Рай — одна из самых узнаваемых в мире представительниц индийского шоу-бизнеса.

Голубоглазая легенда Болливуда сделала себе имя мирового значения, когда в 1994 году завоевала корону конкурса «Мисс мира».

Однако незаурядная внешность и громкий титул не несли с собой автоматических успехов на всех поприщах. В кино Айшвария впервые снялась в 1997 году, многие ее фильмы оказывались провальными и в Индии, и в Голливуде, а другие выстреливали. Лента «Несколько слов о любви», где она сыграла со своим будущим мужем Абхишеком Баччаном , сыном известного актера Амитабха Баччана , была провальной, но принесла ей судьбоносное знакомство. Кстати, со знаменитым свекром у нее чудесные отношения.

В 2007 года Айшвария объявила о помолвке с Абхишеком Баччаном, в том же году влюбленные поженились. 16 ноября 2011 года на свет появилась дочь пары Аарадхия. В 2020 году девочке исполнилось 9 лет, и день рождения отметили в рамках коронавирусных ограничений — в кругу семьи.

Летом 2020 года вся семья перенесла коронавирусную инфекцию. Сама Айшвария, ее дочь, муж и свекр были госпитализированы, но справились с болезнью без тяжелых последствий.

Айшвария Рай в 2019 году стала голосом Малефисенты в индийской переозвучке киносказки с Анджелиной Джоли

В 2021 году на экраны должен выйти новый фильм с Айшварией Рай «Сын Понни». Съемки исторической драмы были приостановлены из-за пандемии, но должны возобновиться в ноябре 2020 года.