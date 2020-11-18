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Чем занята и как выглядит легенда Болливуда Айшвария Рай 

WMJ.ru 1 час назад
Айшвария Рай — одна из самых узнаваемых в мире представительниц индийского шоу-бизнеса.
47-летняя актриса и модель Айшвария Рай — одна из самых узнаваемых в мире представительниц индийского шоу-бизнеса.
1/6  47-летняя актриса и модель Айшвария Рай — одна из самых узнаваемых в мире представительниц индийского шоу-бизнеса.
Фото: @aishwaryaraibachchan_arb
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Голубоглазая легенда Болливуда сделала себе имя мирового значения, когда в 1994 году завоевала корону конкурса «Мисс мира».
2/6  Голубоглазая легенда Болливуда сделала себе имя мирового значения, когда в 1994 году завоевала корону конкурса «Мисс мира».
Фото: @aishwaryaraibachchan_arb
В кино Айшвария впервые снялась в 1997 году, многие ее фильмы оказывались провальными и в Индии, и в Голливуде, а другие выстреливали.
3/6  В кино Айшвария впервые снялась в 1997 году, многие ее фильмы оказывались провальными и в Индии, и в Голливуде, а другие выстреливали.
Фото: @aishwaryaraibachchan_arb
Лента «Несколько слов о любви», где она сыграла со своим будущим мужем Абхишеком Баччаном, сыном известного актера Амитабха Баччана, была провальной, но принесла ей судьбоносное знакомство.
4/6  Лента «Несколько слов о любви», где она сыграла со своим будущим мужем Абхишеком Баччаном, сыном известного актера Амитабха Баччана, была провальной, но принесла ей судьбоносное знакомство.
Фото: @aishwaryaraibachchan_arb
Летом 2020 года вся семья перенесла коронавирусную инфекцию. Сама Айшвария, ее дочь, муж и свекр были госпитализированы, но справились с болезнью без тяжелых последствий.
5/6  Летом 2020 года вся семья перенесла коронавирусную инфекцию. Сама Айшвария, ее дочь, муж и свекр были госпитализированы, но справились с болезнью без тяжелых последствий.
Фото: @aishwaryaraibachchan_arb
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В 2021 году на экраны должен выйти новый фильм с Айшварией Рай «Сын Понни». Съемки исторической драмы были приостановлены из-за пандемии, но должны возобновиться в ноябре 2020 года.
6/6  В 2021 году на экраны должен выйти новый фильм с Айшварией Рай «Сын Понни». Съемки исторической драмы были приостановлены из-за пандемии, но должны возобновиться в ноябре 2020 года.
Фото: Global Look Press
47-летняя актриса и модель Айшвария Рай — одна из самых узнаваемых в мире представительниц индийского шоу-бизнеса.
Голубоглазая легенда Болливуда сделала себе имя мирового значения, когда в 1994 году завоевала корону конкурса «Мисс мира».
Однако незаурядная внешность и громкий титул не несли с собой автоматических успехов на всех поприщах. В кино Айшвария впервые снялась в 1997 году, многие ее фильмы оказывались провальными и в Индии, и в Голливуде, а другие выстреливали. Лента «Несколько слов о любви», где она сыграла со своим будущим мужем Абхишеком Баччаном, сыном известного актера Амитабха Баччана, была провальной, но принесла ей судьбоносное знакомство. Кстати, со знаменитым свекром у нее чудесные отношения.
В 2007 года Айшвария объявила о помолвке с Абхишеком Баччаном, в том же году влюбленные поженились. 16 ноября 2011 года на свет появилась дочь пары Аарадхия. В 2020 году девочке исполнилось 9 лет, и день рождения отметили в рамках коронавирусных ограничений — в кругу семьи.
Летом 2020 года вся семья перенесла коронавирусную инфекцию. Сама Айшвария, ее дочь, муж и свекр были госпитализированы, но справились с болезнью без тяжелых последствий.
Айшвария Рай в 2019 году стала голосом Малефисенты в индийской переозвучке киносказки с Анджелиной Джоли.
В 2021 году на экраны должен выйти новый фильм с Айшварией Рай «Сын Понни». Съемки исторической драмы были приостановлены из-за пандемии, но должны возобновиться в ноябре 2020 года.
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