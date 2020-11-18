«Хватит ныть, что вы умираете от голода»

Эстрадный певец Витас отреагировал на жалобы коллег, которые на долгие месяцы лишились концертов из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них заявили, что находятся на грани нищеты.

«Первое: уважаемые коллеги, прекратите ныть, что вы умираете от голода — в это могут поверить только Харламов и Гузеева. Второе: хватит распродавать свои личные вещи — они пахнут нафталином. Третье: как вам нравится второе? Перестаньте думать о бабле, продадите носки и рассчитаетесь за коммуналку (не путайте с Коммунаркой). Я призываю подумать о людях, которые оказались точно в такой же ситуации и с уважением отнестись к руководству федеральных каналов. Как сказал наш чемпион Хабиб Нурмагомедов: "Не нужно быть эгоистом, нужно думать в первую очередь о себе"»,

— резюмировал Витас.

Также певец высказался относительно бойкотирования артистами новогодних шоу. Он призвал коллег не лишать людей возможности насладиться их творчеством.

По мнению актера Михаила Боярского, звезды не должны жаловаться на отсутствие денег из-за отмены концертов, вместо этого им стоит найти другую работу.

«Мы богатыми не были и привыкать не стоит. Какие-то льготы получать? Мне кажется, для мужчины — это стыдно. Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актерская — все равно должен уметь доставать деньги любым способом. Каким именно — это уже его проблемы. Но просить — ни в коем случае»,

— заявил Боярский.