«Хватит ныть, что вы умираете от голода»

«Первое: уважаемые коллеги, прекратите ныть, что вы умираете от голода — в это могут поверить только Харламов и Гузеева. Второе: хватит распродавать свои личные вещи — они пахнут нафталином. Третье: как вам нравится второе? Перестаньте думать о бабле, продадите носки и рассчитаетесь за коммуналку (не путайте с Коммунаркой). Я призываю подумать о людях, которые оказались точно в такой же ситуации и с уважением отнестись к руководству федеральных каналов. Как сказал наш чемпион Хабиб Нурмагомедов: "Не нужно быть эгоистом, нужно думать в первую очередь о себе"»,
«Мы богатыми не были и привыкать не стоит. Какие-то льготы получать? Мне кажется, для мужчины — это стыдно. Я считаю, что мужик — даже в такой женской профессии, как актерская — все равно должен уметь доставать деньги любым способом. Каким именно — это уже его проблемы. Но просить — ни в коем случае»,