Казанова объяснила, почему не общается с Биланом

Певица Сати Казанова рассказала, почему уже на протяжении четырех лет не общается с коллегой Димой Биланом . По словам артистки, всему виной ее высказывание о «кривых и косых» детях. Об этом она поведала в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Сати напомнила историю, произошедшую в 2016 году. Тогда во время пресс-конференции в Нальчике исполнительница заявила, что ее фонд «Культура и жизнь» занимается не помощью «кривым и косым» детям, а творчеством. Это, в свою очередь, спровоцировало возмущение публики.

«Я сказала то, что неприемлемо. Но это разве повод, чтобы меня вот так уничтожать? Причем это делали в основном кавказские люди, кавказские мужчины. Мне такие сыпались угрозы, проклятья»,

— поделилась Казанова.