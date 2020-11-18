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Казанова объяснила, почему они с Биланом не общаются уже четыре года 

Катерина Саломе 1 час назад
Казанова объяснила, почему не общается с Биланом
Фото: globallookpress.com
Певица Сати Казанова рассказала, почему уже на протяжении четырех лет не общается с коллегой Димой Биланом. По словам артистки, всему виной ее высказывание о «кривых и косых» детях. Об этом она поведала в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Сати напомнила историю, произошедшую в 2016 году. Тогда во время пресс-конференции в Нальчике исполнительница заявила, что ее фонд «Культура и жизнь» занимается не помощью «кривым и косым» детям, а творчеством. Это, в свою очередь, спровоцировало возмущение публики.

«Я сказала то, что неприемлемо. Но это разве повод, чтобы меня вот так уничтожать? Причем это делали в основном кавказские люди, кавказские мужчины. Мне такие сыпались угрозы, проклятья»,

— поделилась Казанова.
Артистка призналась, что после столь громкого высказывания она захотела исправить положение и обратилась за помощью к Билану, с которым дружила на тот момент. Исполнительница хотела, чтобы он свел ее с моделью Натальей Водяновой, являющейся авторитетным лицом в мире благотворительности. Та посоветовала Сати прикинуться дурочкой — сказать, что она плохо знает русский язык, мол, перепутала, но певица отказалась действовать таким способом. В результате Билан просто-напросто перестал общаться с Казановой.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Седокова попросила прощения у Меладзе за поцелуй.
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Звёзды , Сати Казанова , Дима Билан , Наталья Водянова
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