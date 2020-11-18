На слуху: «Хватит ныть, что вы умираете от голода»

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

"Мы были в Австрии, катались на лыжах, когда произошло убийство. Сразу же прилетели в Москву. Перед отъездом мы о чем-то говорили с Владом. Даже Ленька Ярмольник звал его поехать с нами, но Влад тогда затевал какую-то историю. У него было много работы и он не поехал",

- рассказал ведущий "Поле чудес" в студии программы "Судьба человека" на "России 1".

Эстрадный певец Витас отреагировал на жалобы коллег, которые на долгие месяцы лишились концертов из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них заявили, что находятся на грани нищеты.

@satikazanova

В девичью группу певица попала сразу же после финала шоу "Фабрика звезд". Девушка задержалась в коллективе на восемь лет, но после этого впала в глубокую депрессию. Казанова начала задаваться вопросами о своем предназначении и поняла, что не видит смысла в том, что делает.

@katerinakovalchyk

Екатерина Ковальчук, партнерша Гарика Харламова по сериалу "Гусар", рассказала, что ее привлекает в юмористе.

Актриса призналась, что она не испытывала дискомфорта во время работы с резидентом Comedy Club. Напротив, по словам артистки, они с Харламовым сразу же подружились. К тому же юморист все время шутил, за счет чего заряжал позитивом всю съемочную площадку

@E_TTG

Эрика Кикнадзе приходится падчерицей Ивану Урганту . Телеведущий воспитывает дочь супруги от первого брака с тех пор, как девочке исполнилось пять лет. На данный момент 20-летняя девушка живет в США.