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На слуху: «Хватит ныть, что вы умираете от голода»

Катерина Саломе
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: «Хватит ныть, что вы умираете от голода»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Якубович раскрыл имя того, кто мог спасти Листьева

Леонид Якубович назвал имя человека, который мог спасти Владислава Листьева от смерти.
"Мы были в Австрии, катались на лыжах, когда произошло убийство. Сразу же прилетели в Москву. Перед отъездом мы о чем-то говорили с Владом. Даже Ленька Ярмольник звал его поехать с нами, но Влад тогда затевал какую-то историю. У него было много работы и он не поехал",
- рассказал ведущий "Поле чудес" в студии программы "Судьба человека" на "России 1".

«Хватит ныть, что вы умираете от голода»

Эстрадный певец Витас отреагировал на жалобы коллег, которые на долгие месяцы лишились концертов из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них заявили, что находятся на грани нищеты.

«Не хочу быть песенкой под водочку!»

@satikazanova
В девичью группу певица попала сразу же после финала шоу "Фабрика звезд". Девушка задержалась в коллективе на восемь лет, но после этого впала в глубокую депрессию. Казанова начала задаваться вопросами о своем предназначении и поняла, что не видит смысла в том, что делает.

Ковальчук рассказала, что ее привлекает в Харламове

@katerinakovalchyk
Екатерина Ковальчук, партнерша Гарика Харламова по сериалу "Гусар", рассказала, что ее привлекает в юмористе.
Актриса призналась, что она не испытывала дискомфорта во время работы с резидентом Comedy Club. Напротив, по словам артистки, они с Харламовым сразу же подружились. К тому же юморист все время шутил, за счет чего заряжал позитивом всю съемочную площадку

Дочь Урганта рассказала, как он относится к ее парню

@E_TTG
Эрика Кикнадзе приходится падчерицей Ивану Урганту. Телеведущий воспитывает дочь супруги от первого брака с тех пор, как девочке исполнилось пять лет. На данный момент 20-летняя девушка живет в США.
Дочь Урганта призналась, что уже на первом свидании с Мусой почувствовала, что они родственные души. К слову, познакомились молодые люди на закрытой вечеринке, которую проводил штатный фотограф рэпера Трэвиса Скотта.
Звёзды,Владислав Листьев,Трэвис Скотт,Гарик Харламов,Иван Ургант,Леонид Якубович,РИА Новости,
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