У Шатунова забрали права на главный хит 

У певца Юрия Шатунова забрали права на его главный хит — "Белые розы". Об этом сообщил продюсер группы "Ласковый май" в своем аккаунте Instagram.
Девятый апелляционный суд сегодня в полном объеме отказал Юрию Шатунову в удовлетворении иска о признании незаконным регистрации прав на песни группы "Ласковый май",
— написал Разин.
Теперь законным правообладателем является бизнесмен Руслан Филатов.
Отныне Шатунов не сможет больше исполнять данную музыкальную композицию.
Ранее "Рамблер" писал, что Сати Казанова объяснила, почему решила уйти из "Фабрики".