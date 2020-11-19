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У Шатунова забрали права на главный хит 

Стелла Шмель 3 часа назад
У певца Юрия Шатунова забрали права на его главный хит — "Белые розы". Об этом сообщил продюсер группы "Ласковый май" в своем аккаунте Instagram.

Девятый апелляционный суд сегодня в полном объеме отказал Юрию Шатунову в удовлетворении иска о признании незаконным регистрации прав на песни группы "Ласковый май",

— написал Разин.
Теперь законным правообладателем является бизнесмен Руслан Филатов.
Отныне Шатунов не сможет больше исполнять данную музыкальную композицию.
Ранее "Рамблер" писал, что Сати Казанова объяснила, почему решила уйти из "Фабрики".
Звёзды , Видео , Юрий Шатунов , Руслан Филатов , Сати Казанова
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