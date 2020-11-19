Звездные пары, в которых женщина не чета мужчине 

Многие люди убеждены, — мужчины, как один, падки на внешность. Но если простым представителям сильного пола заполучить топ-модель не так уж просто, то звездные мужчины наверняка могут покорить кого угодно. Особенно, если они не только богаты и знамениты, но еще и чертовски привлекательны внешне.

Но вот парадокс: подчас знаменитости выбирают себе в пару довольно неприметных, по мнению многих, девушек. Что это — настоящая любовь, специфический вкус или меркантильные цели? "Рамблер" вспомнил семь звездных пар, в которых мужчина в разы привлекательнее своей пассии.