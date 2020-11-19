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Стало известно, кто стал главным музыкантом года 

Катерина Саломе 1 час назад
Стало известно, кто стал главным музыкантом года
Фото: depositphotos.com
Подведены итоги второй ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards. Главным музыкантом года стал хип-хоп-исполнитель Lil Baby. Об этом сообщается на сайте компании Apple.
"Этот год сильно изменил меня. Теперь я чувствую, что мой голос можно услышать через мою музыку, и мне нужно было что-то сказать. И мои поклонники слушали. Так что спасибо моим фанатами и спасибо Apple Music за возможность общаться с ними", — прокомментировал свой триумф музыкант.
Тем временем рэпершу Megan Thee Stallion назвали прорывом года. Ее песни, записанные с Бейонсе и Карди Би, были прослушаны в приложении Apple Music более 300 миллионов раз.
Тейлор Свифт стал лучшим автором песен. Его альбом folklore занимал первые места в чартах Apple. В номинации «Лучшая песня» победил рэпер Родди Рич со своим треком The Box. Кроме того, он получил награду «Лучший альбом» с релизом Please Excuse Me for Being Antisocial.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что сын Валерии признался, как заработал миллионы.
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