Стало известно, кто стал главным музыкантом года 

Подведены итоги второй ежегодной музыкальной премии Apple Music Awards. Главным музыкантом года стал хип-хоп-исполнитель Lil Baby. Об этом сообщается на сайте компании Apple.

"Этот год сильно изменил меня. Теперь я чувствую, что мой голос можно услышать через мою музыку, и мне нужно было что-то сказать. И мои поклонники слушали. Так что спасибо моим фанатами и спасибо Apple Music за возможность общаться с ними", — прокомментировал свой триумф музыкант.

Тем временем рэпершу Megan Thee Stallion назвали прорывом года. Ее песни, записанные с Бейонсе и Карди Би, были прослушаны в приложении Apple Music более 300 миллионов раз.

Тейлор Свифт стал лучшим автором песен. Его альбом folklore занимал первые места в чартах Apple. В номинации «Лучшая песня» победил рэпер Родди Рич со своим треком The Box. Кроме того, он получил награду «Лучший альбом» с релизом Please Excuse Me for Being Antisocial.