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Секс Беременность Свадьбы

Лолита рассказала, с кем ложилась в постель 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Певица Лолита Милявская рассказала о своих половых партнерах. Артистка приняла участие в YouTube-шоу Василия Шакулина.
По словам певицы, когда она начала считать своих мужчин, поняла, что ей не хватит пальцев на руках и перестала это делать.

«У меня сейчас самый офигительный период — я могу т*******я и не залетать», — рассказала Лолита.

Она поделилась, что однажды у нее была близость с афроамериканцем. Певица захотела проверить, правду ли говорят об их мужских достоинствах. Кроме того, Лолита ложилась в постель с женщиной:

«Была только одна. Мне просто нужно было понять — это не мое».

Многих любимых мужчин артистки звали Александр, поэтому она называла этим именем других партнеров:

«Бывало в интимный момент, когда тебе очень хорошо, и ты говоришь "Са", а он оказывается не "Са". Пытаешься выкрутиться… А потом судорожно вспоминаешь, кто же рядом».

Как рассказала Лолита, она не смогла построить крепкую семью, так как не ждала нужного мужчину, а цеплялась за "всякое г***о".
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети начали массово сливать компромат на звезд.
Женский форум 36
Звёзды , Видео , Лолита Милявская
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