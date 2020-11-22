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Мария Шукшина уже год не видела маму своего внука 

Полина Алферова 1 час назад
Шукшина уже год не видела маму своего внука
Фото: Globallookpress.com
Актриса и телеведущая Мария Шукшина поздравила старшего сына, Макара Касаткина, с днем рождения и опубликовала фотографию сына и внука. В беседе с подписчиками выяснились неожиданные подробности личной жизни сына Шукшиной.
@shukshina_maria
«С днем рождения, сын! И всю твою замечательную семью, Илоночку и Маркушу! Я всегда рядом!», — подписала снимок Мария.
Подписчики сразу же отреагировали на публикацию.
@shukshina_maria
Таким образом, Мария Шукшина подтвердила, что ее внук Марк, рожденный Фрейей Зильбер, живет со своим отцом и его избранницей Илоной.
Напомним, что ранее был проведен тест на отцовство, который доказал, что мальчик действительно является сыном Макара Касаткина. А вот Фрейю Шукшина не видела уже около года.
Ранее «Рамблер» писал, что Седокова резко высказалась о «сроке годности женщин».
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