Шукшина уже год не видела маму своего внука

Актриса и телеведущая Мария Шукшина поздравила старшего сына, Макара Касаткина, с днем рождения и опубликовала фотографию сына и внука. В беседе с подписчиками выяснились неожиданные подробности личной жизни сына Шукшиной.

@shukshina_maria

«С днем рождения, сын! И всю твою замечательную семью, Илоночку и Маркушу! Я всегда рядом!», — подписала снимок Мария.

Подписчики сразу же отреагировали на публикацию.

@shukshina_maria

Таким образом, Мария Шукшина подтвердила, что ее внук Марк, рожденный Фрейей Зильбер, живет со своим отцом и его избранницей Илоной.