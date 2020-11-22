На слуху: «Огонь внутри, а не упругая попа, привлекает!»

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Globallookpress.com

Актриса и телеведущая Мария Шукшина поздравила старшего сына, Макара Касаткина, с днем рождения и опубликовала фотографию сына и внука. В беседе с подписчиками выяснились неожиданные подробности личной жизни сына Шукшиной.

@alibasov_nana

Музыкальный продюсер Бали Алибасов рассказал, что его возлюбленная беременна.

Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская рассказала о своих половых партнерах. Артистка приняла участие в YouTube-шоу Василия Шакулина.

По словам певицы, когда она начала считать своих мужчин, поняла, что ей не хватит пальцев на руках и перестала это делать.

@annasedokova

Певица опубликовала эмоциональный пост в своем аккаунте. Экс-солистка «ВИА Гры», которая недавно вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, поделилась своими соображениями по поводу «срока годности женщин».

@vlad_stashevsky

Популярный исполнитель девяностых годов Влад Сташевский, которого в свое время открыл продюсер Юрий Айзеншпис, внезапно открыл свой аккаунт в Instagram. Вероятно, это связано с его участием в шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ.