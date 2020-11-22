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Секс Беременность Свадьбы

На слуху: Седокова резко высказалась о «сроке годности женщин» 

Полина Алферова 35 минут назад
На слуху: «Огонь внутри, а не упругая попа, привлекает!»
Фото: @annasedokova
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Мария Шукшина уже год не видела маму своего внука

Globallookpress.com
Актриса и телеведущая Мария Шукшина поздравила старшего сына, Макара Касаткина, с днем рождения и опубликовала фотографию сына и внука. В беседе с подписчиками выяснились неожиданные подробности личной жизни сына Шукшиной.
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Алибасов готовится вновь стать отцом

@alibasov_nana
Музыкальный продюсер Бали Алибасов рассказал, что его возлюбленная беременна.
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Лолита рассказала, с кем ложилась в постель

Globallookpress.com
Певица Лолита Милявская рассказала о своих половых партнерах. Артистка приняла участие в YouTube-шоу Василия Шакулина.
По словам певицы, когда она начала считать своих мужчин, поняла, что ей не хватит пальцев на руках и перестала это делать.
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Седокова резко высказалась о «сроке годности женщин»

@annasedokova
Певица опубликовала эмоциональный пост в своем аккаунте. Экс-солистка «ВИА Гры», которая недавно вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, поделилась своими соображениями по поводу «срока годности женщин».
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Влад Сташевский вернулся на сцену и в соцсети

@vlad_stashevsky
Популярный исполнитель девяностых годов Влад Сташевский, которого в свое время открыл продюсер Юрий Айзеншпис, внезапно открыл свой аккаунт в Instagram. Вероятно, это связано с его участием в шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ.
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Видео дня. Одежда, от которой надо срочно избавиться
Женский форум
Звёзды , Влад Сташевский , Мария Шукшина , Лолита Милявская , НТВ
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