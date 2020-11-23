Как выглядит дочь лидера группы «Король и Шут» 

Один из самых знаменитых панк-музыкантов России Михаил Горшенев ушел из жизни в 2013 году. У лидера группы «Король и Шут» осталась четырехлетняя дочь Саша.

Сейчас Александре 11 лет, она очень похожа на своего знаменитого папу и тоже поет. Саша уже выступала на большой сцене вместе с Андреем Князевым , приняв участие в концерте, посвященном памяти Михаила Горшенева.

Но кроме занятий вокалом девочка увлечена спортом: Саша серьезно занимается художественной гимнастикой.

А еще Александра растет настоящей красавицей. Фотографии в аккаунте девочки тому подтверждение: большие глаза, пухлые губы, копна густых волос. Многие прочат Горшеневой карьеру модели. Саша действительно иногда принимает участие в профессиональных фотосессиях, но всерьез о будущем, связанном с модой, не задумывается.

Мама Александры, вторая супруга Михаила Горшенева, Ольга Шаботова отмечает, что дочь унаследовала все лучшее, что было в звездном отце: она растет очень артистичной, талантливой, открытой девочкой, точно знающей, чего хочет.

Как выглядит сейчас Александра Горшенева, — в фотогалерее.