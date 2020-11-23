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Как выглядит дочь лидера группы «Король и Шут» 

Александра Нечаева 2 часа назад
Один из самых знаменитых панк-музыкантов России Михаил Горшенев ушел из жизни в 2013 году. У лидера группы «Король и Шут» осталась четырехлетняя дочь Саша.
Сейчас Александре 11 лет, она очень похожа на своего знаменитого папу и тоже поет. Саша уже выступала на большой сцене вместе с Андреем Князевым, приняв участие в концерте, посвященном памяти Михаила Горшенева.
Но кроме занятий вокалом девочка увлечена спортом: Саша серьезно занимается художественной гимнастикой.
А еще Александра растет настоящей красавицей. Фотографии в аккаунте девочки тому подтверждение: большие глаза, пухлые губы, копна густых волос. Многие прочат Горшеневой карьеру модели. Саша действительно иногда принимает участие в профессиональных фотосессиях, но всерьез о будущем, связанном с модой, не задумывается.
Мама Александры, вторая супруга Михаила Горшенева, Ольга Шаботова отмечает, что дочь унаследовала все лучшее, что было в звездном отце: она растет очень артистичной, талантливой, открытой девочкой, точно знающей, чего хочет.
Как выглядит сейчас Александра Горшенева, — в фотогалерее.
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Звёзды , Фото , Андрей Князев , Михаил Горшенев
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