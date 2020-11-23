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Алибасов назовет ребенка в честь коронавируса 

Мира Маркина 1 час назад
Алибасов назовет ребенка в честь коронавируса
Фото: РИА Новости
Бари Алибасов планирует назвать ребенка от массажистки и своей помощницы Виктории Полторацкой в честь пандемии коронавируса. Об этом сообщил представитель продюсера Вадим Горжанкин.
Алибасов намерен назвать дочь Пандемией, а сына — Ковидом. В данный момент пол будущего ребенка неизвестен.

"По всей видимости, такие неординарные имена выбраны Бари Каримовичем не случайно. В отличие от многих артистов, известный продюсер видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса",

— цитирует Горжанкина ФАН.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Алибасов объявил, что готовится стать отцом.
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