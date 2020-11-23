Определена судьба квартиры Джигарханяна в Москве 

Трехкомнатная квартира в Староконюшенном переулке, некогда подаренная правительством Москвы Армену Джигарханяну, может стать музеем. Что станет с объектом недвижимости решают бизнесмен Юрий Растегин и вторая жена артиста Татьяна Власова. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
4 года назад Растегин приобрел у Джигарханяна половину элитной квартиры, но впоследствии разрешил актеру занимать жилплощадь на правах бессрочной и безвозмездной аренды. В эту квартиру режиссер вернулся после развода с третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Половиной квартиры владеет Татьяна Власова.
По словам Растегина, он намерен организовать в квартире музей Джигарханяна:
"Я подписал соглашение с Арменом Борисовичем. Он дал согласие, чтобы там был его музей, разрешил использовать его фотографии. Это была благодарность за то, что я предоставил ему пожизненное проживание. У меня есть видеозапись, где мы заключаем такой договор".
Бизнесмен также подчеркнул, что не планирует продавать недвижимость на Арбате, несмотря на то, что за ее содержание приходится платить:
"Мне нравится социально ориентированный бизнес",
— заключил он.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что экс-супруга Джигарханяна опубликовала прощальное видео артиста.