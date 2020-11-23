Солист «Иванушек» остался без квартиры 

Солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов остался без квартиры. Артист переписал жилье на сыновей: 17-летнего Ивана и 12-летнего Артемия. Об этом он рассказал в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.

По словам артиста, квартира ему не принадлежит. Он переписал ее на сыновей полтора года назад. Солист "Иванушек" не переживает, что когда-нибудь у него возникнут конфликты с детьми из-за жилплощади.