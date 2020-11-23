Солист «Иванушек» остался без квартиры 

Солист группы "Иванушки" Андрей Григорьев-Апполонов остался без квартиры. Артист переписал жилье на сыновей: 17-летнего Ивана и 12-летнего Артемия. Об этом он рассказал в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.
По словам артиста, квартира ему не принадлежит. Он переписал ее на сыновей полтора года назад. Солист "Иванушек" не переживает, что когда-нибудь у него возникнут конфликты с детьми из-за жилплощади.
"Я даже в страшном сне не могу себе представить, что кто-то из моих любимых мальчиков придет и скажет: "Папа, подвинься". Давайте об этом не думать, потому что вся наша вера и вся наша любовь — в детях", — сказал Григорьев-Апполонов.
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