Дочь Абрамовича показала своего парня 

Дочь российского олигарха Романа Абрамовича Софья показала фотографию своего бойфренда. Она опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте, отвечая на вопросы подписчиков в Stories.
Софье написали, что она и ее парень выглядят очаровательно. Девушка ответила, что "суперсчастлива" и показала снимок, где они с возлюбленным и таксами лежат на кровати.
@sofiaabramovich97
Софья родилась в 1995 году. Она — третья из семерых детей Романа Абрамовича. Софья родилась, когда бизнесмен был в браке с бывшей стюардессой Ириной Маландиной. Сейчас девушка живет в Питерсфилде в западном Сассексе и увлекается верховой ездой.
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