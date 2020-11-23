Дочь Абрамовича показала своего парня 

Дочь российского олигарха Романа Абрамовича Софья показала фотографию своего бойфренда. Она опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте, отвечая на вопросы подписчиков в Stories.

Софье написали, что она и ее парень выглядят очаровательно. Девушка ответила, что "суперсчастлива" и показала снимок, где они с возлюбленным и таксами лежат на кровати.

@sofiaabramovich97

Софья родилась в 1995 году. Она — третья из семерых детей Романа Абрамовича. Софья родилась, когда бизнесмен был в браке с бывшей стюардессой Ириной Маландиной. Сейчас девушка живет в Питерсфилде в западном Сассексе и увлекается верховой ездой.