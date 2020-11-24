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Юлия Ковальчук шокировала фанатов старыми откровенными фото 

Даня Виттиг 57 минут назад
Откровенное фото Ковальчук вызвало гнев в Сети
Фото: @juliakovalchuk
Юлия Ковальчук выложила в своем Instagram фото семилетней давности, но подписчики кадры не оценили.
Певица хотела доказать, что не изменилась за это время. Свои достижения артистка попыталась перечислить в одном посте: она родила дочь, сохранила вес, записала более 20 песен, делала всё, чтобы любить мужа «ещё больше» и не убить его.

"А на самом деле, глядя на эти фотографии, я осознала главное — я не растеряла себя, своего чёртика, оставаясь при этом уже в статусе мамочки"

@juliakovalchuk
Но подписчикам певицы фото совсем не понравилось, они сочли их вульгарным. Наряд, состоящий из нижнего белья, портупеи и ботфортов, привёл в растерянность фанатов певицы.

«Я удивилась, увидев это. Всегда для меня Юля была скромным человеком, семейным, не как все сегодня. Но прочитав, снова зауважала её», «Очень выразительно второе фото, особенно часть ниже пояса. Чумаков, держись», написали в комментариях пользователи.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети начали массово сливать компромат на звезд.
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Звёзды , Юлия Ковальчук
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