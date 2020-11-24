Откровенное фото Ковальчук вызвало гнев в Сети

Юлия Ковальчук выложила в своем Instagram фото семилетней давности, но подписчики кадры не оценили.

Певица хотела доказать, что не изменилась за это время. Свои достижения артистка попыталась перечислить в одном посте: она родила дочь, сохранила вес, записала более 20 песен, делала всё, чтобы любить мужа «ещё больше» и не убить его.

"А на самом деле, глядя на эти фотографии, я осознала главное — я не растеряла себя, своего чёртика, оставаясь при этом уже в статусе мамочки"

@juliakovalchuk

Но подписчикам певицы фото совсем не понравилось, они сочли их вульгарным. Наряд, состоящий из нижнего белья, портупеи и ботфортов, привёл в растерянность фанатов певицы.