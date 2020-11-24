Актер Павел Прилучный перенес операцию после травмы головы. Напомним, артист долгое время умалчивал детали случившегося, говоря лишь, что "ударился головой об асфальт". Тем не менее, травма оказалась несколько серьезнее, поэтому врачи решили провести звезде операцию. После нее Прилучный вышел на связь с подписчиками, опубликовав новый пост в своем Instagram.

@bugevuge

Прилучный опубликовал фотографию со съемок 2018 года для иллюстрации своего поста.

Ну давайте по порядку: я действительно сейчас восстанавливаюсь после операции, всё идёт хорошо и по плану, так что в ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни.

"Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с тв, и ещё там что-то было… Эта версия безусловно гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней — по крайней мере, все посмеёмся",

— написал актер.

Реальные детали произошедшего он пока предложил отдать для работы правоохранительным органам . Что само по себе намекает, что произошло что-то оригинальнее произвольного удара от асфальт.

Прилучный также выразил благодарность врачам и его поклонникам.

"До связи! Всё хорошо, никого не слушайте и не дождётесь",

— подытожил артист.