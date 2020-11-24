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Секс Беременность Свадьбы

Алибасов узнал правду о своей беременной любовнице 

Стелла Шмель 2 часа назад
Алибасов узнал правду о своей беременной любовнице
Фото: @alibasov_nana
Продюсер Бари Алибасов недавно представил публике свою новую пассию. Несмотря на весомую разницу в возрасте (40 лет), массажистка Виктория Полторацкая уже ждет ребенка от российского шоумена.
Как рассказала в студии программы "На самом деле" сама Полторацкая, с Алибасовым они знакомы порядка пяти лет, а около трех лет назад их отношения стали более близкими, чем просто дружескими.
Не мудрено, что Полторацкая требует Алибасова развестись с его женой. Но несмотря на любовь продюсера, против их отношений выступает сын — Бари Алибасов-младший. Он нанял адвоката и провел собственное расследование, сообщает Teleprogramma.pro.
Как оказалось, Полторацкая уже была замужем в 17 лет и затем развелась с супругом. По утверждениям наследника, у новой пассии также есть ребенок.

"Ему 12 лет! Это не грех, но мы это установили",

— заявил адвокат Александр Бенхин.

"Посмотрел я, что за граф жаловал ей титул. За 500 тысяч рублей жалуют такое дворянство, как у нее. Я даже сыграл в игру, попросил информацию для клиента, попросил дешевле сделать. Мне сегодня перезвонили и сказали, что 200 тысяч могут все сделать. Потом и на 100 согласились".

Также Бенхин уверен, что ни о какой любви между Полторацкой и Алибасовым не может быть и речи, так как дама живет с мужчиной по имени Эдуард, а продюсер им нужен лишь, чтобы "расчехлить и завладеть его деньгами".
В студии появился Эдуард и представился юристом Полторацкой, но его быстро разоблачили на детекторе лжи.
"Бари Бариевич взял ваши фото с коммерческого сайта знакомств, поэтому имеет место быть эскорт",
— сказал свое слово полиграфолог в студии.
Ранее "Рамблер" писал, что Алибасов назовет ребенка в честь коронавируса.
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Звёзды , Бари Алибасов
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