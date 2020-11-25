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Астахов высказался о новом заявлении вдовы Баталова 

Анна Арсеньева 1 час назад
Адвокат семьи Баталовых Павел Астахов прокомментировал новое заявление Гитаны Леонтенко. Она сказала, что не помнит, как подписывала договор ренты с юристом Михаилом Цивиным и его супругой Натальей Дрожжиной. Свое мнение он высказал в интервью Teleprogramma.pro.
По словам Астахова, вдова Баталова не видела то, что подписывала:

«Ей пачками подсовывали документы: и по оформлению памятника Алексею Баталову, и по хозяйству, и по ремонту. Таким образом, Гитана Аркадьевна и подписала документ, не понимая, что это».

Адвокат добавил, что нотариус не разъяснял Леонтенко "положение порядка 12 статей гражданского и семейного кодекса":

«Если бы разъясняли, то об этом бы помнили. Гитана Аркадьевна могла забыть, а вот Маша — нет. Она никогда не врет. Маша говорит: "Нет, ничего не подписывали. Этого не было". И у меня нет оснований не верить моим доверителям».

Гитана Леонтенко также заявила, что Цивин и Дрожжина выписали ее дочь Марию из квартиры.
Как считает Павел Астахов, юрист и его жена постоянно врут и придумывают новые факты:

"Они продолжают играть свою роль. Это все понятно. Потому что в этой ситуации они выбрали именно такую позицию — не признавать вину, огрызаться, отвечать на обвинения. Если вы послушаете Дрожжину и Цивина внимательно, то поймете, что они постоянно врут: называют разные даты".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Ардова высказалась о наследстве Баталова.
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