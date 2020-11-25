«Если бы разъясняли, то об этом бы помнили. Гитана Аркадьевна могла забыть, а вот Маша — нет. Она никогда не врет. Маша говорит: "Нет, ничего не подписывали. Этого не было". И у меня нет оснований не верить моим доверителям».