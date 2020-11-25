Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«Барахталась между жизнью и смертью»: Бабкина рассказала о тяжелой болезни 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Я барахталась между жизнью и смертью»
Фото: @ngbabkina
Народная артистка Надежда Бабкина рассказала, что во время лечения от коронавируса у нее начали отказывать органы. Об этом она сообщила в интервью Woman Day.
Певица заболела COVID-19 в апреле. Бабкину госпитализировали в больницу, две недели она была в коме.

"Находясь в состоянии медикаментозного сна, не знала, что в какой-то момент у меня начали отказывать органы. Я барахталась между жизнью и смертью. Счет шел не на минуты — на секунды, а врачи никак не могли запустить сердце. Но случилось чудо — реаниматологам удалось восстановить сердечный ритм. Меня спасли", — поделилась артистка.

Из-за болезни Надежда Бабкина сильно похудела. Артистка рассказала, что после больницы она поняла, что в жизни никто ни от чего не застрахован.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бабкина вспомнила, как над ней "издевалась" Зыкина.
Видео дня. 61-летняя хорватка узнала секрет вечной молодости
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
03:40
Предметы интерьера из СССР, которым нужен второй шанс
Дом и сад
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
04:07
Звездные красавицы, бросившие мужей-миллионеров
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение