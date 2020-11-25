Народная артистка Надежда Бабкина рассказала, что во время лечения от коронавируса у нее начали отказывать органы. Об этом она сообщила в интервью Woman Day.

Певица заболела COVID-19 в апреле. Бабкину госпитализировали в больницу, две недели она была в коме.

"Находясь в состоянии медикаментозного сна, не знала, что в какой-то момент у меня начали отказывать органы. Я барахталась между жизнью и смертью. Счет шел не на минуты — на секунды, а врачи никак не могли запустить сердце. Но случилось чудо — реаниматологам удалось восстановить сердечный ритм. Меня спасли", — поделилась артистка.

Из-за болезни Надежда Бабкина сильно похудела. Артистка рассказала, что после больницы она поняла, что в жизни никто ни от чего не застрахован.