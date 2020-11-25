У Меган Маркл случился выкидыш

Супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала, что в июле 2020 года у нее случился выкидыш. Об этом сообщает The New York Times.

Как рассказала Меган Маркл, она почувствовала резкую судорогу, когда меняла подгузник своему сыну Арчи, а потом упала месте с ним на пол:

"Когда я сжимала в руках своего первого ребенка, я знала, что теряю второго".

По словам супруги принца Гарри, они тяжело перенесли случившееся:

"Потерять ребенка — значит нести почти невыносимое горе, которое переживают многие, но мало кто обсуждает. Испытывая боль потери, мы с мужем обнаружили, что в комнате из 100 женщин от 10 до 20 из них пострадали от выкидыша"

Меган Маркл добавила, что разговор на эту тему остается табу в обществе, которое необоснованно пронизано "стыдом и закрепляющим цикл уединенного траура".