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Секс Беременность Свадьбы

Меган Маркл рассказала, что перенесла выкидыш 

Анна Арсеньева 2 часа назад
У Меган Маркл случился выкидыш
Фото: globallookpress.com
Супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала, что в июле 2020 года у нее случился выкидыш. Об этом сообщает The New York Times.
Как рассказала Меган Маркл, она почувствовала резкую судорогу, когда меняла подгузник своему сыну Арчи, а потом упала месте с ним на пол:

"Когда я сжимала в руках своего первого ребенка, я знала, что теряю второго".

По словам супруги принца Гарри, они тяжело перенесли случившееся:

"Потерять ребенка — значит нести почти невыносимое горе, которое переживают многие, но мало кто обсуждает. Испытывая боль потери, мы с мужем обнаружили, что в комнате из 100 женщин от 10 до 20 из них пострадали от выкидыша"

Меган Маркл добавила, что разговор на эту тему остается табу в обществе, которое необоснованно пронизано "стыдом и закрепляющим цикл уединенного траура".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Алибасов узнал правду о своей беременной любовнице.
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