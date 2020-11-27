Карпович высказалась об отношениях с женатыми 

Актриса Мирослава Карпович порассуждала о том, есть ли у нее табу в отношениях. Об этом она высказать в интервью "Комсомольской правде".

Карпович сыграла роль девушки, которая пытается увести мужчину у другой женщины. Многие девушки не готовы на такой шаг. В связи с этим актрису спросили, есть ли у нее собственные табу в личной жизни.

"Если чувства настоящие, то никаких табу нет. Как у девушек, так и у мужчин. Чему быть, тому статься", — ответила актриса.

Она также высказалась о том, что многие девушки ищут себе богатого мужчину. Сама Карпович заявила, что ее интересуют только сильные мужчины, а зарабатывает она и сама достаточно.