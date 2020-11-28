Плющенко и Рудковская объяснили выбор имени сына

В эфире телешоу «Вечерний Ургант» Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, и его супруга, продюсер Яна Рудковская, рассказали, почему выбрали для младшего сына имя Арсений.

«Называем всех детей только русскими именами и очень долго думали как. Уже все имена любимые были взяты», — объяснила Яна Рудковская.

Плющенко уточнил, что у них было два варианта — Дмитрий и Арсений, но в конце концов победило второе имя.