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Плющенко и Рудковская объяснили выбор имени для сына 

Полина Алферова 2 часа назад
Плющенко и Рудковская объяснили выбор имени сына
Фото: @rudkovskayaofficial
В эфире телешоу «Вечерний Ургант» Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, и его супруга, продюсер Яна Рудковская, рассказали, почему выбрали для младшего сына имя Арсений.
«Называем всех детей только русскими именами и очень долго думали как. Уже все имена любимые были взяты», — объяснила Яна Рудковская.
Плющенко уточнил, что у них было два варианта — Дмитрий и Арсений, но в конце концов победило второе имя.
Напомним, что о рождении у супружеской пары второго сына общественность узнала 1 октября. Плющенко и Рудковская прибегли к помощи суррогатной матери. Их старший сын Александр известен в соцсетях как Гном Гномыч. Он участвует в ледовых шоу и снимается в рекламе.
Ранее «Рамблер» писал, что названы самые популярные российские исполнители.
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