Светличная хочет подарить квартиру соседям

Актриса Светлана Светличная сообщила «Комсомольской правде» о том, что собирается подарить квартиру соседям.

«Я хочу подарить свою квартиру соседям. Я вижу, что они очень приличные люди и благодарные. Мои родные не такие. Внучка Маша не благодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому решили: отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают», — объяснила она.

Светличная также добавила, что не хочет ничего оставлять своим родственникам, которые, по ее словам, «недостойны такого подарка». Она не желает, что они навещали ее в больнице.

Своего кота Фила перед госпитализацией актриса отдала соседям. Светличная заявила, что соседка — хорошая девушка, которая позаботится о животном.