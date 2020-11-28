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Актриса Светлана Светличная хочет подарить квартиру соседям 

Полина Алферова 3 часа назад
Светличная хочет подарить квартиру соседям
Фото: Globallookpress.com
Актриса Светлана Светличная сообщила «Комсомольской правде» о том, что собирается подарить квартиру соседям.
«Я хочу подарить свою квартиру соседям. Я вижу, что они очень приличные люди и благодарные. Мои родные не такие. Внучка Маша не благодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому решили: отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают», — объяснила она.
Светличная также добавила, что не хочет ничего оставлять своим родственникам, которые, по ее словам, «недостойны такого подарка». Она не желает, что они навещали ее в больнице.
Своего кота Фила перед госпитализацией актриса отдала соседям. Светличная заявила, что соседка — хорошая девушка, которая позаботится о животном.
Напомним, что 26 ноября актриса была госпитализирована с головной болью и общей слабостью.
Ранее «Рамблер» писал, что Плющенко и Рудковская объяснили выбор имени сына.
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Звёзды , Светлана Светличная , Комсомольская правда
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