Певица MARUV (Анна Корсун) рассказала, что подарила телеведущему Ивану Урганту свои трусы. Историей она поделилась в YouTube-шоу "Блеф".
По словам артистки, недавно она приняла участие в передаче "Вечерний Ургант" и сделала для телеведущего сюрприз.
«Подарила Ивану ношенные трусики. Их забрал Дима Хрусталев. Мне просто сказали перед выходом: "Возьми что-то с собой". Это были мои концертные труханы. Еще жалко было отдавать, честно. Потому что планировалось выступление, а я осталась без латексных трусов. Как от сердца оторвала», — рассказала Корсун.
Кадр из передачи "Вечерний Ургант"
Певица любит появляться в эффектных нарядах из латекса. Иван Ургант спародировал MARUV и тоже примерил облегающий костюм.
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