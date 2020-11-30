По словам артистки, недавно она приняла участие в передаче "Вечерний Ургант" и сделала для телеведущего сюрприз.

«Подарила Ивану ношенные трусики. Их забрал Дима Хрусталев. Мне просто сказали перед выходом: "Возьми что-то с собой". Это были мои концертные труханы. Еще жалко было отдавать, честно. Потому что планировалось выступление, а я осталась без латексных трусов. Как от сердца оторвала», — рассказала Корсун.

Кадр из передачи "Вечерний Ургант"

Певица любит появляться в эффектных нарядах из латекса. Иван Ургант спародировал MARUV и тоже примерил облегающий костюм.