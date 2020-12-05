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Как выглядит внучка Софии Ротару 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Единственного сыны народной артистки Софии Ротару зовут Руслан Евдокименко. В браке у него родились двое детей. Их назвали Анатолий и София. "Рамблер" собрал галерею фото внучки знаменитой певицы.
Софии Евдокимовой 19 лет. Девушка родилась в 2001 году. С юного возраста она принимала участие в модных показах и снималась для глянцевых журналов. После окончания школы в Киеве София поехала учиться в Лондон. В 2018 году она дебютировала в качестве певицы. Девушка записала песню "Unbreakable" под псевдонимом Sofia Eve.
Сейчас внучка Ротару живет и учится в Нью-Йорке. Еще она ведет свой влог на YouTube. Недавно появились слухи, что София выходит замуж за бизнесмена Дениса Жданова. Он входит в рейтинг журнала Forbes "ТОП-3— предпринимателей Европы в сфере технологий".
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Звёзды , Фото , Денис Жданов , София Ротару , Forbes
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