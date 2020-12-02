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«Гибель дочери сидела у него в душе»: друг Джигарханяна высказался об актере 

Мира Маркина 3 часа назад
«Гибель дочери сидела у него в душе»
Фото: РИА Новости
Друг Армена Джигарханяна Никита Симонян высказался о народном артисте СССР.
По словам Симоняна, актер был достоин того, чтобы покоиться на Новодевичьем кладбище. Однако сам он желал быть похороненным на Ваганьковском, где находится могила его дочери.

«Гибель дочери сидела у него в душе. Это была его вечная боль»,

— признался Симонян.
Товарищ артиста также отметил, что Джигарханян постепенно угасал и уходил из жизни. Он пришел в свой родной театр перед началом сезона в октябре нынешнего года. Уже тогда было понятно, что актер хочет попрощаться.
Симонян добавил, что Джигарханяна подкосил развод с его третьей женой, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер крайне сложно переживал, что это история была предана огласке и вынесена на суд публики.
Дочь народного артиста Елена Джигарханян мечтала пойти по стопам отца и стать актрисой, но в 23 года трагически погибла: девушка отравилась угарным газом в машине. До самой смерти фото любимой дочери стояло рядом с Джигарханяном. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Цымбалюк-Романовская рассказала, почему Джигарханян не любил Конкина.
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Женский форум
Звёзды , Армен Джигарханян , Никита Симонян
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