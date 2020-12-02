По словам Симоняна, актер был достоин того, чтобы покоиться на Новодевичьем кладбище. Однако сам он желал быть похороненным на Ваганьковском, где находится могила его дочери.

«Гибель дочери сидела у него в душе. Это была его вечная боль»,

— признался Симонян.

Товарищ артиста также отметил, что Джигарханян постепенно угасал и уходил из жизни. Он пришел в свой родной театр перед началом сезона в октябре нынешнего года. Уже тогда было понятно, что актер хочет попрощаться.

Симонян добавил, что Джигарханяна подкосил развод с его третьей женой, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер крайне сложно переживал, что это история была предана огласке и вынесена на суд публики.

Дочь народного артиста Елена Джигарханян мечтала пойти по стопам отца и стать актрисой, но в 23 года трагически погибла: девушка отравилась угарным газом в машине. До самой смерти фото любимой дочери стояло рядом с Джигарханяном. Об этом сообщает "Комсомольская правда".