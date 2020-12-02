Группа «Инь-Ян» была сформирована продюсером и композитором Константином Меладзе по итогам седьмого сезона телепроекта «Фабрика звезд». От других поп-коллективов группу отличали не только действительно запоминающиеся песни, но и невероятно стильные и продуманные видеоклипы. Особенно часто участники предпочитали экспериментировать с черно-белыми кадрами. Очень быстро такие клипы стали визитной карточкой группы.

Популярности добавляли и эффектные солистки группы — блондинка Юлия Паршута и брюнетка Татьяна Богачева. В 2011 году Юлия покинула коллектив. В том же году завершилось сотрудничество группы с Константином Меладзе. Позже песни для группы писали ее участники — Артем Иванов Сергей Ашихмин . Последний ушел из коллектива в 2016 году.

В настоящее время Татьяна Богачева находится в разводе с Артемом Ивановым и воспитывает дочку Мирру. Она продолжает заниматься своей вокальной карьерой и регулярно публикует в своем аккаунте стильные фотосессии.

Юлия Паршута не раз становилась участницей известных телешоу, в том числе «Даешь молодежь!», «Один в один», «Звезды под гипнозом» и другие. Она регулярно выпускает новые композиции и снимается в кино («Бармен», «Текст»).

«Рамблер» собрал свежие снимки певиц.