Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Как изменились экс-солистки самой стильной поп-группы нулевых 

Полина Алферова 4 часа назад
Группа «Инь-Ян» была сформирована продюсером и композитором Константином Меладзе по итогам седьмого сезона телепроекта «Фабрика звезд». От других поп-коллективов группу отличали не только действительно запоминающиеся песни, но и невероятно стильные и продуманные видеоклипы. Особенно часто участники предпочитали экспериментировать с черно-белыми кадрами. Очень быстро такие клипы стали визитной карточкой группы.
Популярности добавляли и эффектные солистки группы — блондинка Юлия Паршута и брюнетка Татьяна Богачева. В 2011 году Юлия покинула коллектив. В том же году завершилось сотрудничество группы с Константином Меладзе. Позже песни для группы писали ее участники — Артем Иванов и Сергей Ашихмин. Последний ушел из коллектива в 2016 году.
В настоящее время Татьяна Богачева находится в разводе с Артемом Ивановым и воспитывает дочку Мирру. Она продолжает заниматься своей вокальной карьерой и регулярно публикует в своем аккаунте стильные фотосессии.
Юлия Паршута не раз становилась участницей известных телешоу, в том числе «Даешь молодежь!», «Один в один», «Звезды под гипнозом» и другие. Она регулярно выпускает новые композиции и снимается в кино («Бармен», «Текст»).
«Рамблер» собрал свежие снимки певиц.
Видео дня. Звезды, которые, возможно, все еще живы
Женский форум
Звёзды , Фото , Юлия Паршута , Артем Иванов , Константин Меладзе , Сергей Ашихмин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение