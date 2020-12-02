По мнению телеведущей, картина, снятая по мотивам рассказов Александра Цыпкина , аморальна. Бородина отметила, что сериал пытается внушить женщинам, что если они не "доступное всем желающим мясо — они рискуют остаться одни". Телеведущая призналась, что устала от демонстрации "сношений" на экране и ей хочется увидеть что-то более глубокое, о "нормальных отношениях".

Однако подписчики не поддержали Бородину, напомнив, что она сама является ведущей скандального проекта об отношениях "Дома-2". Миро также вспомнила об этом (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Кругом, мол, разврат, а нормальным женщинам, к коим себя почему-то причисляет сама Бородавка, брак давно нужен не ради статуса, штампа, а для душевной близости.

[…].

Но тут, как всегда впрочем, что-то пошло не так.

В комментариях появились удивлённые люди и спросили: слушай, Бородавкина, а разве тот разврат, который ты пропагандируешь уже 20 лет в публичном доме не хуже того, что творится в барах на Патриках?".

На вопросы подписчиков Бородина тут же ответила, что людям давно пора научиться разделять ее "как ведущую "Дома-2" и как отдельную от этого проекта личность". Ксения также добавила, что не говорит в шоу ничего "про разврат".

"Ну, как же, а чем же ещё заняты участники публичной трансляции? Ты разве не считаешь своих публичных питомцев развратниками? Ты уж определись — разврат в публичном доме 2 или нет?

Если разврат — ты их публичная мамочка. Если не считаешь происходящее там развратом — почему тогда дистанцируешься от происходящего там?

В общем, Ксения опять угодила в ловушку собственной тупости. Таскает мужиков в дом к детям, сидит на бревне лобкового места, но осуждает московских давалок, готовых дать первому встречному за коктейль",

— возмутилась Миро.

В завершение поста Миро призналась, что не осуждает Ксению, а лишь обвиняет ее в "неискренности".