Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«Угодила в ловушку собственной тупости»: Миро высмеяла Бородину 

Мира Маркина 2 часа назад
Скандально известный светский хроникер Лена Миро резко высказалась в адрес Ксении Бородиной, осудившей сериал "Беспринципные".
По мнению телеведущей, картина, снятая по мотивам рассказов Александра Цыпкина, аморальна. Бородина отметила, что сериал пытается внушить женщинам, что если они не "доступное всем желающим мясо — они рискуют остаться одни". Телеведущая призналась, что устала от демонстрации "сношений" на экране и ей хочется увидеть что-то более глубокое, о "нормальных отношениях".
Однако подписчики не поддержали Бородину, напомнив, что она сама является ведущей скандального проекта об отношениях "Дома-2". Миро также вспомнила об этом (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"Кругом, мол, разврат, а нормальным женщинам, к коим себя почему-то причисляет сама Бородавка, брак давно нужен не ради статуса, штампа, а для душевной близости.

[…].

Но тут, как всегда впрочем, что-то пошло не так.

В комментариях появились удивлённые люди и спросили: слушай, Бородавкина, а разве тот разврат, который ты пропагандируешь уже 20 лет в публичном доме не хуже того, что творится в барах на Патриках?".

На вопросы подписчиков Бородина тут же ответила, что людям давно пора научиться разделять ее "как ведущую "Дома-2" и как отдельную от этого проекта личность". Ксения также добавила, что не говорит в шоу ничего "про разврат".

"Ну, как же, а чем же ещё заняты участники публичной трансляции? Ты разве не считаешь своих публичных питомцев развратниками? Ты уж определись — разврат в публичном доме 2 или нет?

Если разврат — ты их публичная мамочка. Если не считаешь происходящее там развратом — почему тогда дистанцируешься от происходящего там?

В общем, Ксения опять угодила в ловушку собственной тупости. Таскает мужиков в дом к детям, сидит на бревне лобкового места, но осуждает московских давалок, готовых дать первому встречному за коктейль",

— возмутилась Миро.
В завершение поста Миро призналась, что не осуждает Ксению, а лишь обвиняет ее в "неискренности".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Миро разнесла закомплексованную Бузову за алкоголизм.
Женский форум
Звёзды , Видео , Александр Цыпкин , Ксения Бородина , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение