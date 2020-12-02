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Прилучного выписали из больницы 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Прилучного выписали из больницы
Фото: @bugevuge
Актера Павла Прилучного выписали из больницы. Он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.
Последнюю неделю Прилучный восстанавливался в больнице после операции на лице. Актер получил травмы во время драки в Калининграде, где проходили съемки.
Известно, что артист лежал в больнице в отдельной палате, которая стоила 15 тысяч рублей за сутки. Теперь Павел Прилучный продолжит лечение дома. После выписки он сразу встретился с детьми Тимофеем и Мией. На видео они вместе едут в машине. Во втором ролике, который опубликовал актер после больницы, он показал своих собак.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыты условия пребывания Прилучного в больнице.
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