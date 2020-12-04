Что стало с самой красивой девочкой в мире 

В 2014 девятилетнюю россиянку Кристину Пименову признали самой красивой девочкой в мире. В 10 лет девочка подписала контракт агентством LA Models и вместе с родителями переехала в США.

Сейчас бывшей малышке с большими глазами и пухлыми губками почти 15 лет. Количество ее поклонников продолжает увеличиваться, а на страницу девушки в социальной сети подписано более двух с половиной миллионов поклонников.

Кристина подросла, изменилась, но своего очарования и красоты не растеряла.

Девушка продолжает заниматься модельной карьерой, сотрудничает с известными модными домами, часто появляется на страницах модных журналов.

Кристина — одна из самых востребованных юных моделей в мире, но останавливаться на достигнутом девушка не собирается. Сейчас Пименова живет в Калифорнии, в свободное от съемок время ведет жизнь обычного подростка: посещает школу, встречается с друзьями, ездит на пляж, любит путешествовать и не забывает радовать своих подписчиков новыми снимками.

Как сейчас выглядит самая красивая девочка — в фотогалерее "Рамблера".