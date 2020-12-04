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Что стало с самой красивой девочкой в мире 

Александра Нечаева 2 часа назад
В 2014 девятилетнюю россиянку Кристину Пименову признали самой красивой девочкой в мире. В 10 лет девочка подписала контракт агентством LA Models и вместе с родителями переехала в США.
Сейчас бывшей малышке с большими глазами и пухлыми губками почти 15 лет. Количество ее поклонников продолжает увеличиваться, а на страницу девушки в социальной сети подписано более двух с половиной миллионов поклонников.
Кристина подросла, изменилась, но своего очарования и красоты не растеряла.
Девушка продолжает заниматься модельной карьерой, сотрудничает с известными модными домами, часто появляется на страницах модных журналов.
Кристина — одна из самых востребованных юных моделей в мире, но останавливаться на достигнутом девушка не собирается. Сейчас Пименова живет в Калифорнии, в свободное от съемок время ведет жизнь обычного подростка: посещает школу, встречается с друзьями, ездит на пляж, любит путешествовать и не забывает радовать своих подписчиков новыми снимками.
Как сейчас выглядит самая красивая девочка — в фотогалерее "Рамблера".
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