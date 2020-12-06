Шаляпин жестко ответил оскорбившему его Лозе 

Певец Прохор Шаляпин высказал свое мнение о музыканте Юрии Лозе. Об этом рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Недавно Лоза заявил, что Шаляпин "никто" и "просто ноль". Артист ответил на оскорбления в свой адрес:
«Лоза меня приложил недавно. Я для него ноль. Он вообще-то удивительный человек. Я закончил академию имени Гнесиных, человек с образованием. Он сказал, что Прохор никто и ничто. И звать меня никак. А кто такой Лоза по большому счету? Его «Плот» уплыл уже лет тридцать назад».
Кроме того, Прохор Шаляпин высказался о том, что Лоза подал в суд на Сергея Шнурова:
«Благодаря Шнурову он получает огромную рекламу. Я не удивлюсь, что у него сейчас пойдут концерты, как только все откроют. Молодец Шнур. Так и продолжай правду-матку всем в лицо говорить»
Ранее "Рамблер" сообщал, что Фомин рассказал о роскошной жизни в замке Галкина.