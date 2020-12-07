Киркоров закатил скандал на «Песне года» 

Народный артист Филипп Киркоров поскандалил на «Песне года» с режиссером мероприятия Александром Ревзиным. Об этом сообщает StarHit.

В издании говорится, что исполнитель опоздал на репетицию, чем вызвал недовольство Ревзина и получил «выговор». Но Киркоров не стал молчать и сразу же ответил режиссеру. Спустя время за сценой он еще раз высказал претензии Александру.

Примечательно, что это не первый скандал между мужчинами. Подобный конфликт между Киркоровым и Ревзиным случился на конкурсе «Новая волна».