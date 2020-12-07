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Киркоров закатил скандал на «Песне года» 

Катерина Саломе 2 часа назад
Киркоров закатил скандал на «Песне года»
Фото: globallookpress.com
Народный артист Филипп Киркоров поскандалил на «Песне года» с режиссером мероприятия Александром Ревзиным. Об этом сообщает StarHit.
В издании говорится, что исполнитель опоздал на репетицию, чем вызвал недовольство Ревзина и получил «выговор». Но Киркоров не стал молчать и сразу же ответил режиссеру. Спустя время за сценой он еще раз высказал претензии Александру.
Примечательно, что это не первый скандал между мужчинами. Подобный конфликт между Киркоровым и Ревзиным случился на конкурсе «Новая волна».
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Наталья Подольская боится выходить на сцену.
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