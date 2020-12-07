Чиповская высказалась о романе с Козловским 

Актриса театра и кино Анна Чиповская стала гостьей YouTube-шоу PEOPLETALK TV «Люди говорят». В беседе с ведущей звезда прокомментировала недавно появившиеся слухи о романе с актером Данилой Козловским.
Поклонники предположили, что между Анной и Данилой роман после их совместных съемок в фильмах «Шпион» и «Все началось в Харбине». По словам Чиповской, они с Козловским действительно проводили тогда много времени вместе, но романа между ними не было.
«Даня ассоциируется у меня с картинной галереей. Когда он видит что-то красивое или потрясающее, то очень бурно реагирует»,
— призналась актриса, добавив, что Данила — настоящий джентльмен, который в придачу хорошо целуется.
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