Чиповская высказалась о романе с Козловским 

Актриса театра и кино Анна Чиповская стала гостьей YouTube-шоу PEOPLETALK TV «Люди говорят». В беседе с ведущей звезда прокомментировала недавно появившиеся слухи о романе с актером Данилой Козловским

Поклонники предположили, что между Анной и Данилой роман после их совместных съемок в фильмах «Шпион» и «Все началось в Харбине». По словам Чиповской, они с Козловским действительно проводили тогда много времени вместе, но романа между ними не было.

«Даня ассоциируется у меня с картинной галереей. Когда он видит что-то красивое или потрясающее, то очень бурно реагирует»,

— призналась актриса, добавив, что Данила — настоящий джентльмен, который в придачу хорошо целуется.