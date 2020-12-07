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«Если я скажу, кто отец ребенка Лободы, меня повесят!» 

Катерина Саломе 3 часа назад
Бывший организатор концертов певицы Светланы Лободы Стас Пшеницын дал откровенное интервью. Оно вышло в программе «Украинские сенсации». В результате исполнительница и ее продюсер Нателла Крапивина оказались в центре скандала.
Пшеницын рассказал, что артистка и ее продюсер употребляли стимулирующие вещества. Однажды, по словам Стаса, у Светланы даже случилась передозировка, в связи с чем пришлось отменить концерты.

«Они с Нателлой не успевали отрепетировать новое шоу. Практически не спали. И для поддержания себя круглые сутки в рабочем состоянии сидели на порошке»,

— поведал организатор.
По мнению Пшеницына, большинство СМИ стараются не обижать артистов, в том числе и Лободу. Он предполагает, что многие просто-напросто боятся ее покровителей, имена которых Стас называть отказался.

«Если я скажу, кто отец ребенка Лободы, меня и впрямь повесят на следующий же день. Приведу только один показательный эпизод. Еще во время нашей совместной работы Света выступала на корпоративе, который устраивал на одном из островов кто-то из помощников президента России. Ее туда пригласили через Баскова. В самолете оставалось последнее место в бизнес-классе. Его отдали Лободе. Сам Басков летел в экономе и не возмущался. Свете не понравилась вилла, где ее поселили. Устроила скандал. И ее не послали подальше. Наоборот, сразу же поменяли апартаменты»,

— поделился Пшеницын.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Чиповская высказалась о романе с Козловским.
Женский форум 9
Звёзды , Видео , Нателла Крапивина , Стас Пшеницын , Светлана Лобода
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