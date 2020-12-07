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«Им наплевать на вас»: Миро высказалась о концертах в пандемию 

Анна Арсеньева 3 часа назад
«Болеете и умираете? Да так вам и надо»
Фото: РИА Новости
Блогер Лена Миро резко высказалась о проведении концертов в пандемию коронавируса и раскритиковала людей, которые их посещают. Она прокомментировала съемки "Песни года", которые прошли 5 декабря.

"Организаторы арендовали ВТБ-арену. Набили людей в зал, выгнали поющих дырок на сцену. Плотность заразы на квадратный метр максимальная…Где маски? Где перчатки? Где социальная дистанция? Кто разрешил массовое мероприятие со столь очевидным нарушением противоэпидемических мер?" (орфография и пунктуация автора сохранены) — возмутилась блогер.

По словам Миро, никто не соблюдал меры безопасности, в то время, как в стране умирают люди.

"Сотни тысяч, если не миллионы, людей страдают. К ним не едет врач, они умирают, а причина — вы сами все знаете. Наши колхозные «звезды» заболели первыми. Привезли из своих поездок коронавирус к нам. Их отлечили в космической Коммунарке — они же звёзды! — а потом зараза пошла в народ".

Блогер написала, что артистам нужны деньги, а то, что кто-то заболеет, их не волнует.

"Поющим дыркам нужно влезть в Песню года, засветиться, чтобы их позвали на очередной корпорат… Вот такие у вас кумиры — им наплевать на вас. Что хуже всего — это вы их кормите".

Кроме того, Миро высказалась о людях, которые платят деньги, идут на концерты и рискуют "своим здоровьем и здоровьем близких":

"Болеете и умираете? Врач не едет? Да так вам и надо, знаете ли".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Киркоров закатил скандал на «Песне года».
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