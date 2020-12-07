«Болеете и умираете? Да так вам и надо»

"Организаторы арендовали ВТБ-арену. Набили людей в зал, выгнали поющих дырок на сцену. Плотность заразы на квадратный метр максимальная…Где маски? Где перчатки? Где социальная дистанция? Кто разрешил массовое мероприятие со столь очевидным нарушением противоэпидемических мер?" (орфография и пунктуация автора сохранены) — возмутилась блогер.
"Сотни тысяч, если не миллионы, людей страдают. К ним не едет врач, они умирают, а причина — вы сами все знаете. Наши колхозные «звезды» заболели первыми. Привезли из своих поездок коронавирус к нам. Их отлечили в космической Коммунарке — они же звёзды! — а потом зараза пошла в народ".
"Поющим дыркам нужно влезть в Песню года, засветиться, чтобы их позвали на очередной корпорат… Вот такие у вас кумиры — им наплевать на вас. Что хуже всего — это вы их кормите".
"Болеете и умираете? Врач не едет? Да так вам и надо, знаете ли".