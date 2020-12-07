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«Мне бы самой простоять»: Королева уволила музыкантов 

Анна Арсеньева 2 часа назад
«Мне бы самой простоять»: Королева уволила музыкантов
Фото: @koroleva__star
Певица Наташа Королева из-за пандемии коронавируса распустила свой коллектив. Об этом сообщает Sobesednik.ru.
Артистка призналась, что она не в силах платить музыкантам, танцорам и другому персоналу.

"Дохода нет. Можно по пальцам пересчитать, сколько концертов у меня было за последние полгода. В лучшем случае — одно выступление в месяц. Мы все рассчитывали на декабрь. Раньше в этот месяц мы активно работали на новогодних елках, корпоративах. Но в этом году и их отменили", — рассказала Королева.

Певица заявила, что пыталась сохранить коллектив и какое-то время "исправно выплачивала" всем зарплату, но теперь ей нужно прожить самой.

"Мои ребята умудряются работать на других работах. Потому что на данный момент я не могу их содержать…Свой коллектив я распустила. Правда, перед этим дала всем новогодние премии. На этом пока все. Мне бы как-то самой уже простоять. Потому как до какого момента продлится пандемия, никто не знает".

По словам Королевой, сейчас артисты никому не нужны, так как всем не до развлечений.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Королева уехала жить на остров с аборигенами.
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Звёзды , Наташа Королева
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