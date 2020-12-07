«Мне бы самой простоять»: Королева уволила музыкантов 

Артистка призналась, что она не в силах платить музыкантам, танцорам и другому персоналу.

"Дохода нет. Можно по пальцам пересчитать, сколько концертов у меня было за последние полгода. В лучшем случае — одно выступление в месяц. Мы все рассчитывали на декабрь. Раньше в этот месяц мы активно работали на новогодних елках, корпоративах. Но в этом году и их отменили", — рассказала Королева.

Певица заявила, что пыталась сохранить коллектив и какое-то время "исправно выплачивала" всем зарплату, но теперь ей нужно прожить самой.

"Мои ребята умудряются работать на других работах. Потому что на данный момент я не могу их содержать…Свой коллектив я распустила. Правда, перед этим дала всем новогодние премии. На этом пока все. Мне бы как-то самой уже простоять. Потому как до какого момента продлится пандемия, никто не знает".

По словам Королевой, сейчас артисты никому не нужны, так как всем не до развлечений.