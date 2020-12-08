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Сколько зарабатывают звезды после смерти 

Елизавета Назарова 1 час назад
Многие творческие люди становятся популярными после смерти. Если при жизни они не были обделены вниманием, то кончина приносит им серьезный доход. И как бы корыстно это ни звучало, многие музыканты, поэты, художники прославились уже после того, как их не стало. Чаще всего это объясняют тем, что они опередили время своим творчеством.
Существуют знаменитости, которые и после своей смерти продолжают зарабатывать миллионы. Они были популярны в свое время, а их творения живут до сих пор. "Рамблер" собрал звезд, которые продолжают зарабатывать после своей гибели. Журнал Forbes подсчитал, кто из почивших звезд заработал за 2020 год больше всего.
Видео дня. Звездные красотки, которые скоро станут мамами
Звёзды , Фото , Forbes
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