Младшая дочь Стива Джобса Ив начала карьеру в модельном бизнесе. Девушка снялась в рекламе косметики Glossier. На кадрах она лежит в ванной и пользуется их средствами. Поклонники оказались удивлены, но обрадовались тому, что Ив начала модельную карьеру. "Рамблер" рассказывает, что известно о девушке.

Ив родилась в 1998 году, и многие уверены, что из нее Джобс готовил себе преемницу. Судя по записям в биографических книгах и словам помощников бизнесмена, Ив всегда была очень целеустремленной и упорной девушкой.

"Она — кремень, и у нее самая сильная сила воли из всех детей, которых я когда-либо встречал", — писал сам Джобс.

В школе Ив начала заниматься конным спортом. Он так увлек девушку, что ее мать приобрела ей ранчо во Флориде, которое обошлось семье в 15 миллионов долларов. После выпуска из школы Ив взяла год на размышления, а потом поступила в Стэнфордский университет, где учились и познакомились ее родители.