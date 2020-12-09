Российские звезды, которых не узнать с годами 

Звезды всегда находятся под прицелом фотокамер, поэтому им важно с годами сохранить свою привлекательность. Некоторые пришли в шоу-бизнес в юном возрасте, а потом сильно изменились.

Кто-то садится на диету, из-за чего у них худеет лицо. Кому-то достаточно изменить прическу, и человек меняется до неузнаваемости. Некоторым для того, чтобы добиться идеальной внешности приходится регулярно ходить к косметологу. Во многих случаях перемены во внешности связаны с возрастными изменениями, но они идут только на пользу.

Как часто у вас бывало такое, что вы не следите за человеком, а через несколько лет вы видели его на экране и не узнавали? В подборке "Рамблера" звезды, которые с годами стали выглядеть только лучше.