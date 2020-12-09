Беременную актрису Галину Боб госпитализировали. О причинах экстренного попадания в больницу она рассказала в своем Instagram. Девушка обратилась к подписчикам, записав видео и рассказав, что с ней происходит.

"В общем, после таких дней, как сегодня, начинаешь ценить совершенно простые вещи. Я стою на своих двоих уже как полчаса, я смогла встать",

— написала она.

Рассказывая о причинах попадания в больницу, она отметила, что у нее были боли в спине.

"Там что-то защемило и скрючило меня так, что я в таком полуобмороком состоянии помню, что здесь были все: врачи, хирурги, реаниматологи, анестезиологи, гинекологи, узисты".

Голуб рассказала, что ей поставили уколы и после этого она смогла отдохнуть.

В данный момент с ней и ребенком все в порядке, она бодра и уже с удовольствием поглощает больничную еду.