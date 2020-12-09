«Я покрывала его жестокость и насилие»

Младшая сестра рэпера Сергея Пархоменко, выступающего под псевдонимом Серега, рассказала, что была жертвой его издевательств. Об этом Алена Перший написала в своем Instagram-аккаунте.
Девушка вспомнила, как брат относился к ней в детстве:
«"Ты — ничтожество! Запомни это, а теперь повтори по слогам". Это одно из первых воспоминаний из моего детства, которое я прорабатываю с терапевтом годы. Также я помню, как мой брат душил меня, называл нытиком и плаксой. А я всего лишь просила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Это были очередные наши гастроли в столицу… Сколько лет я покрывала жестокость брата, насилие, его издевательства», — рассказала Алена Перший.
Она вступилась за бывшую супругу рэпера Полину, у которой он забрал детей:
«То, что делает Пархоменко — отвратительно и ужасно. Уверена, что Платон и Марк уже приобрели огромную травму, испытав все это… Он поплатится за все, что натворил, а мальчики будут с мамой».
Ранее "Рамблер" сообщал, что мать детей рэпера Сереги обвинила его разгульном образе жизни.