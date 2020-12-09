Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые страшные истории про террористов
Самые страшные истории про террористов Смотреть онлайн ⟶

Сестра рэпера Сереги призналась, что покрывала его жестокость 

Анна Арсеньева 2 часа назад
«Я покрывала его жестокость и насилие»
Фото: @seryogamusic
Младшая сестра рэпера Сергея Пархоменко, выступающего под псевдонимом Серега, рассказала, что была жертвой его издевательств. Об этом Алена Перший написала в своем Instagram-аккаунте.
Девушка вспомнила, как брат относился к ней в детстве:

«"Ты — ничтожество! Запомни это, а теперь повтори по слогам". Это одно из первых воспоминаний из моего детства, которое я прорабатываю с терапевтом годы. Также я помню, как мой брат душил меня, называл нытиком и плаксой. А я всего лишь просила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Это были очередные наши гастроли в столицу… Сколько лет я покрывала жестокость брата, насилие, его издевательства», — рассказала Алена Перший.

Она вступилась за бывшую супругу рэпера Полину, у которой он забрал детей:

«То, что делает Пархоменко — отвратительно и ужасно. Уверена, что Платон и Марк уже приобрели огромную травму, испытав все это… Он поплатится за все, что натворил, а мальчики будут с мамой».

Ранее "Рамблер" сообщал, что мать детей рэпера Сереги обвинила его разгульном образе жизни.
Видео дня. Секреты уборки для самых ленивых
Женский форум 1
Звёзды , Сергей Пархоменко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
01:34
В передозировке Алибасова «Виагрой» обвинили обезьяну
Звёзды
Продукты, которые вызывают зависимость
06:09
Продукты, которые вызывают зависимость
Еда
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
09:14
Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт
Своими руками
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение