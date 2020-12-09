«Я покрывала его жестокость и насилие»

«"Ты — ничтожество! Запомни это, а теперь повтори по слогам". Это одно из первых воспоминаний из моего детства, которое я прорабатываю с терапевтом годы. Также я помню, как мой брат душил меня, называл нытиком и плаксой. А я всего лишь просила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Это были очередные наши гастроли в столицу… Сколько лет я покрывала жестокость брата, насилие, его издевательства», — рассказала Алена Перший.