Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»

Знаменитый проект «Ледниковый период» славится не только тем, что звезды отечественного шоу-бизнеса, преодолевая себя, встают на коньки и учатся выполнять множество сложнейших элементов, но и количеством любовных романов, вспыхивающих между участниками.

Участие в «Ледниковом периоде» становится иногда проверкой на прочность даже весьма крепких союзов. Видео напомнит о самых ярких романах, случившихся на проекте, которые доказывают, что лед может быть очень даже горячим.