Самые скандальные романы на «Ледниковом периоде»

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Самые скандальные романы на проекте «Ледниковый период» 

Александра Нечаева 31 минуту назад
Знаменитый проект «Ледниковый период» славится не только тем, что звезды отечественного шоу-бизнеса, преодолевая себя, встают на коньки и учатся выполнять множество сложнейших элементов, но и количеством любовных романов, вспыхивающих между участниками.
Участие в «Ледниковом периоде» становится иногда проверкой на прочность даже весьма крепких союзов. Видео напомнит о самых ярких романах, случившихся на проекте, которые доказывают, что лед может быть очень даже горячим.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что стало с супермоделями 90-х.
Звёзды , Видео
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