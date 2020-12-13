Шнуров сообщил о беременности жены в стихах

С живописных ты сошла картин. Не пойму, за что мне это счастье? Нам пошел на пользу карантин, Ближе стали наши с тобой части. От любви, среди ночей и ден*, Мы смыкались дуговою сваркой, И теперь ребеночка мы ждем, Нежно обниму я вас и жарко. Представляю маленькие ножки, Глазки, попку, ну и носик кнопкой. Будет трое нас, да, еще кошки, И в улыбке расплываюсь робкой.