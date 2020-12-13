Шнуров сообщил о беременности жены в стихах

Сергей Шнуров поделился радостной новостью со своими подписчиками в привычной для себя форме — в стихах. Он рассказал, что вновь станет отцом. Кстати, по словам Сергея, беременность его молодой жены Ольги Абрамовой во многом результат карантина.
С живописных ты сошла картин. Не пойму, за что мне это счастье? Нам пошел на пользу карантин, Ближе стали наши с тобой части. От любви, среди ночей и ден*, Мы смыкались дуговою сваркой, И теперь ребеночка мы ждем, Нежно обниму я вас и жарко. Представляю маленькие ножки, Глазки, попку, ну и носик кнопкой. Будет трое нас, да, еще кошки, И в улыбке расплываюсь робкой.
Напомним, что Шнуров уже дважды становился отцом. От первой жены Марии Исмагиловой у него есть дочь Серафима, от второй, Светланы Костицыной, сын Аполлон.
Ранее «Рамблер» писал, что Манучаров рассказал о состоянии Заворотнюк.