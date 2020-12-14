Адвокат Юлии Барановской Тимур Матвеев заявил, что ее бывший гражданский муж Андрей Аршавин скрывал свои настоящие заработки, чтобы не платить всю сумму по алиментам. Об этом он рассказал в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.

По словам адвоката телеведущей, футболист мог получать часть денег наличными, и они не доходили до детей:

«Мы все взрослые люди. Он рекламировал определенный продукт. Эти данные и суммы не вошли в налоговую декларацию. Кроме того, когда он выступал за казахстанский "Кайрат", то часть денежных средств, скорее всего, уходила ему в карман в наличной форме. Эти деньги не были потом перечислены детям».

Кроме того, Матвеев рассказал, что Аршавин никак не участвует в жизни своих наследников, не считая финансовой поддержки.