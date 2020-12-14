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Домработница Киркорова рассказала, за что ее уволили 

Анна Арсеньева 1 час назад
Домработница Киркорова рассказала, за что ее уволили
Фото: @fkirkorov
Бывшая домработница певца Филиппа Киркорова Людмила Дороднова объяснила, почему ее уволили спустя 30 лет работы. Причину ухода от поп-исполнителя она назвала в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ.
Людмиле Дородновой 80 лет. Примерно полгода назад Киркоров ее уволил. По словам домработницы, артист за что-то на нее обиделся. Однако прямых конфликтов между ними не было:

"Просто он что-то обиделся на меня и сказал — поезжай к себе. Вот и все […] Уже три года назад были разговоры, чтобы меня в пенсионеры отправить. Потому что у меня возраст — не 21 год. С задачами со всеми я справлялась и сейчас справлюсь. Насколько я слышала, он сейчас ищет новую домработницу, которая будет, видно, поживее, помоложе".

После увольнения Киркоров помогал Людмиле Дородновой финансово. Сейчас она живет на пенсию в однокомнатной квартире на юго-востоке Москвы.

"Я знаю только то, что я Филиппа люблю. Для меня он как ребенок всегда был", — сказала бывшая домработница поп-исполнителя.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Газманов рассказал, сколько тратит на персонал.
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Звёзды , Филипп Киркоров , НТВ
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