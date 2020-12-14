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Боня нашла натравившую на нее органы опеки женщину 

Стелла Шмель 2 часа назад
Боня нашла натравившую на нее органы опеки женщину
Фото: @victoriabonya
Модель и телеведущая Виктория Боня нашла женщину, которая сделала все возможное, чтобы домой к знаменитости пришли из органов опеки.
Как рассказала звезда, травля началась несколько недель назад, когда на нее стали поступать жалобы — якобы та бьет свою дочь и та ходит в синяках, из-за чего пропускает школу.
Боня смогла вычислить предполагаемую обидчицу, но та своей вины не признает.

"Самое удивительное, что мы нашли сестру этой женщины и спросили: «Ваша ли это сестра?» На что та ответила: «Да, это моя сестра, но у нее украли телефон. Когда человек умеет брать ответственность за свои действия, он отвечает за свои слова. Вот если бы ее реально волновала судьба моего ребенка, она бы объяснила свою позицию. Я бы, может быть, даже ее выслушала",

— прокомментировала ситуацию Виктория журналу Peopletalk.
Звезда добавила, что, по всей видимости, единственная цель неизвестной женщины была насолить Боне. Правда, как она будет с женщиной разбираться, Виктория еще не решила — сказала, что пока не в России и занята другими делами.
Ранее "Рамблер" писал, что Слава сняла видео из больницы после серьезной травмы.
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Женский форум 10
Звёзды , Виктория Боня
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